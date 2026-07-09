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Упавшего в воду с Новоарбатского моста в Москве удалось реанимировать

Мужчина упал в воду с Новоарбатского моста в Москве Упавшего в воду с Новоарбатского моста в Москве удалось реанимировать

Москва9 июл Вести.Спасен и госпитализирован мужчина, упавший в реку с Новоарбатского моста утром 9 июля, сообщает Департамент по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Получив экстренный вызов, спасатели прибыли к месту происшествия и обнаружили на поверхности воды мужчину без сознания.

Специалисты подняли пострадавшего на борт катера и приступили к реанимационным мероприятиям говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

На берегу спасатели совместно с бригадой скорой помощи продолжили реанимационные действия до момента появления у пострадавшего пульса и дыхания. Затем мужчина был госпитализирован.