Москва12 маяВести.Сотрудники МЧС шесть часов эвакуировали из русла горной реки Сочи утонувшего мужчину. Тело находилось в труднодоступном месте, сказано в сообщении пресс-службы ЮРПСО МЧС России в MAX.
Погибшего замыло глубоко под плиты и завалы веток под одним из водоскатов. Работу затрудняло сильное течение и плохая видимость.
Для отведения потока воды в сторону спасатели использовали защитные щиты, оперев их на колеса внедорожника, также находившегося в русле реки сказано в сообщении
Спасатели извлекли утонувшего и на носилках эвакуировали его в служебный автомобиль. В работах участвовали 16 спасателей и 5 единиц техники.