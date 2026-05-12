Шесть часов потребовалась спасателям для эвакуации тела утонувшего из реки Сочи

Москва12 мая Вести.Сотрудники МЧС шесть часов эвакуировали из русла горной реки Сочи утонувшего мужчину. Тело находилось в труднодоступном месте, сказано в сообщении пресс-службы ЮРПСО МЧС России в MAX.

Погибшего замыло глубоко под плиты и завалы веток под одним из водоскатов. Работу затрудняло сильное течение и плохая видимость.

Для отведения потока воды в сторону спасатели использовали защитные щиты, оперев их на колеса внедорожника, также находившегося в русле реки сказано в сообщении

Спасатели извлекли утонувшего и на носилках эвакуировали его в служебный автомобиль. В работах участвовали 16 спасателей и 5 единиц техники.