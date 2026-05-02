Мужчина кинулся в реку спасать друга и утонул в Ростовской области В Ростовской области мужчина утонул в реке, пытаясь спасти друга

Москва2 мая Вести.В районе станицы Старочеркасской, между урочищем "Каплица" и островом Шишловский в Ростовской области в реке утонул мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС в мессенджере MAX.

Трагедия произошла во время отдыха компании друзей на берегу реки.

В какой-то момент отдыхающие решили запустить прикормочный кораблик. На середине реки он заглох, и тогда один из мужчин решил поплыть за ним. Однако силы его иссякли, и он начал тонуть.

На помощь тонущему бросился его друг, но в нескольких метрах от товарища сам ушел под воду. Тело погибшего обнаружили очевидцы и вызвали спасателей отмечается в сообщении

Личность погибшего устанавливают.