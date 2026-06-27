В Ахтубинске при спасении детей на воде погиб мужчина

В Ахтубинске мужчина спас троих детей, но сам утонул В Ахтубинске при спасении детей на воде погиб мужчина

Москва27 июн Вести.В Ахтубинске во время отдыха на реке Владимировской мужчина погиб, спасая троих детей. Об этом сообщило МЧС России на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел днем в субботу, 27 июня. Купавшиеся в реке дети начали тонуть. Взрослые кинулись им на помощь. 38-летний мужчина сумел вытащить детей, но сам не смог выбраться из воды.

Трое детей, купавшихся в реке, начали тонуть. Взрослые незамедлительно бросились на помощь… 38-летний местный житель ценой собственной жизни помог спасти детей, однако сам выбраться из воды не смог говорится в публикации МЧС

Очевидцы вытащили мужчину на берег. Прибывшая на вызов бригада скорой проводила реанимационные действия, но спасти его не удалось.

Место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания, на берегу стояли запрещающие знаки.