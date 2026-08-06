Москва6 авгВести.В Острогожском районе в водоеме погиб подросток, сообщает региональный главк МЧС в MAX.
По данным ведомства, вечером 4 августа 14-летний мальчик и еще трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых пришли на пляж у реки Тихая Сосна в городе Острогожске.
Находясь без присмотра взрослых, не умеющий плавать подросток прыгнул в водоем и утонулговорится в публикации
В спасательном ведомстве призвали взрослых не оставлять детей у воды без присмотра, не нырять в незнакомых местах, купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, а также напомнили о других правилах безопасности.