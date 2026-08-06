В Воронежской области не умевший плавать подросток прыгнул в реку и утонул

Не умевший плавать подросток из Острогожска прыгнул в реку и утонул В Воронежской области не умевший плавать подросток прыгнул в реку и утонул

Москва6 авг Вести.В Острогожском районе в водоеме погиб подросток, сообщает региональный главк МЧС в MAX.

По данным ведомства, вечером 4 августа 14-летний мальчик и еще трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых пришли на пляж у реки Тихая Сосна в городе Острогожске.

Находясь без присмотра взрослых, не умеющий плавать подросток прыгнул в водоем и утонул говорится в публикации

В спасательном ведомстве призвали взрослых не оставлять детей у воды без присмотра, не нырять в незнакомых местах, купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, а также напомнили о других правилах безопасности.