В Курганской области 11-летний мальчик утонул при купании в реке, идет проверка

Москва19 мая Вести.В Курганской области 11-летний мальчик утонул при купании в реке Куртамыш в селе Обанино, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет(СК).

Предварительно, 18 мая четверо несовершеннолетних без присмотра взрослых пошли гулять. Увидев водоем, один из подростков решил искупаться. Прыгнув с моста в речку, мальчик не смог самостоятельно выплыть и утонул.

Проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего мальчика при купании… На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.