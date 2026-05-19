Москва19 маяВести.В Курганской области 11-летний мальчик утонул при купании в реке Куртамыш в селе Обанино, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет(СК).
Предварительно, 18 мая четверо несовершеннолетних без присмотра взрослых пошли гулять. Увидев водоем, один из подростков решил искупаться. Прыгнув с моста в речку, мальчик не смог самостоятельно выплыть и утонул.
Проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего мальчика при купании… На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.