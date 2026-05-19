Москва19 маяВести.Во вторник, 19 мая, спасатели продолжили поиски тела утонувшего в реке Кан в районе села Бражное мальчика 2019 года рождения, они не принесли результатов, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.
Трагический случай произошел 1 мая.
Спасатели по заявке полиции проводили повторные поиски мальчика, утонувшего в реке Кан в районе села Бражноеотмечается в сообщении
Спасатели на плавсредстве обследовали 3,5 км береговой линии и 6500 квадратных метров метров акватории с помощью эхолота. Было выполнено 4 водолазных спуска и обследовано 450 квадратных метров дна реки Кан.