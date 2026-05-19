Поиски тела утонувшего в реке Красноярского края мальчика не дали результатов

Москва19 мая Вести.Во вторник, 19 мая, спасатели продолжили поиски тела утонувшего в реке Кан в районе села Бражное мальчика 2019 года рождения, они не принесли результатов, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.

Трагический случай произошел 1 мая.

Спасатели по заявке полиции проводили повторные поиски мальчика, утонувшего в реке Кан в районе села Бражное отмечается в сообщении

Спасатели на плавсредстве обследовали 3,5 км береговой линии и 6500 квадратных метров метров акватории с помощью эхолота. Было выполнено 4 водолазных спуска и обследовано 450 квадратных метров дна реки Кан.