В Башкирии тело полуторагодовалого ребенка нашли в 7 км от места исчезновения

Москва12 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели полуторагодовалого ребенка в Башкирии, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.

Трагедия произошло в минувший понедельник, 11 мая, в Дуванском районе.

Около 17.00 часов малолетний, находившийся со своей матерью и другими взрослыми с детьми в лесном массиве недалеко от села Месягутово, остался без присмотра и пропал без вести говорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX

Были организованы поиски, в ходе которых тело полуторагодовалого малыша нашли в семи километрах от места исчезновения в реке Ай ниже по течению. При осмотре погибшего признаков насильственной смерти выявлено не было.

В ходе расследования предварительно установлено, что оставшийся без присмотра ребенок дошел до реки и упал в воду.