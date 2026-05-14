Москва14 маяВести.Десятилетнего мальчика, упавшего в реку Иркут в Иркутске, разыскивают с помощью БПЛА, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Мальчик пытался сфотографироваться на телефон, но случайно упал в реку. Рядом с ним был приятель, с его слов, ребенка унесло течением.
Поиски мальчика ведут полицейские, специалисты отдела применения и эксплуатации БПЛАсообщили в полиции
Пропавшего ребенка ищут спасатели и волонтеры. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.