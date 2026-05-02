Малолетний ребенок и мужчина утонули в Красноярском крае В Красноярском крае спасатели разыскивают утонувших ребенка и мужчину

Москва2 мая Вести.Спасатели ведут поиски малолетнего ребенка, который утонул в реке Кан, и 46-летнего мужчины, его лодка была обнаружена перевернутой в реке Есауловка, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.

В селе Бражное Канского округа в реке Кан утонул малолетний ребенок. При сплаве по реке Есауловка между поселками Бархатово и Малый Кускун граждане обнаружили в воде перевернутую одноместную надувную лодку и вещи. Спасатели выехали на поиски 46-летнего мужчины, который находился в лодке отмечается в сообщении

В ходе поиска обследовано 32 км акватории вдоль береговой линии, из-за сильного течения и мутной воды работы водолазного телевизионного комплекса "Оптима" и водолазные спуски не представляются возможными.