В Красноярском крае трое туристов не вернулись со сплава по реке Кан

В Красноярском крае ищут семью с ребенком, пропавшую при сплаве по реке Кан В Красноярском крае трое туристов не вернулись со сплава по реке Кан

Москва8 авг Вести.В Красноярском крае спасатели разыскивают трех человека – мужчину, женщину и восьмилетнего мальчика, которые 5 августа отправились на сплав по реке Кан и до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщило КГКУ "Спасатель".

Отмечается, что поиски ведутся по заявке полиции. К работе привлечены спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения.

Сегодня спасатели … выехали на поиски трех человек (мужчины, женщины и 8-летнего мальчика), которые 5 августа осуществляли сплав на лодке по реке Кан говорится в публикации

Информации о местонахождении пропавших пока нет. Поисковые мероприятия продолжаются.