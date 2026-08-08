Москва8 авгВести.В Красноярском крае спасатели разыскивают трех человека – мужчину, женщину и восьмилетнего мальчика, которые 5 августа отправились на сплав по реке Кан и до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщило КГКУ "Спасатель".
Отмечается, что поиски ведутся по заявке полиции. К работе привлечены спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения.
Сегодня спасатели … выехали на поиски трех человек (мужчины, женщины и 8-летнего мальчика), которые 5 августа осуществляли сплав на лодке по реке Канговорится в публикации
Информации о местонахождении пропавших пока нет. Поисковые мероприятия продолжаются.