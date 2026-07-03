Двое мужчин и ребенок пропали во время сплава в Иркутской области

Три человека, включая ребенка, пропали во время сплава в Иркутской области Двое мужчин и ребенок пропали во время сплава в Иркутской области

Москва3 июл Вести.В Иркутской области устанавливают местонахождение четырехлетнего ребенка и двух мужчин, которых унесло течением во время сплава. Об этом сообщили в прокуратуре.

Несчастный случай произошел днем 3 июля на реке Иркут.

Прокуратура г. Шелехова организовала проверку по сообщению о происшествии при сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе между населенными пунктами Шаманка и Введенщина, в результате которого 4-летний мальчик оказался в воде. Его местонахождение, а также двух пытавшихся ему помочь мужчин устанавливается сказано в сообщении

Надзорное ведомство даст оценку исполнения законодательства в сфере защиты прав детей, обеспечения безопасности пребывания вблизи водных объектов и оказания туристических услуг.