Москва3 июлВести.В Иркутской области устанавливают местонахождение четырехлетнего ребенка и двух мужчин, которых унесло течением во время сплава. Об этом сообщили в прокуратуре.
Несчастный случай произошел днем 3 июля на реке Иркут.
Прокуратура г. Шелехова организовала проверку по сообщению о происшествии при сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе между населенными пунктами Шаманка и Введенщина, в результате которого 4-летний мальчик оказался в воде. Его местонахождение, а также двух пытавшихся ему помочь мужчин устанавливаетсясказано в сообщении
Надзорное ведомство даст оценку исполнения законодательства в сфере защиты прав детей, обеспечения безопасности пребывания вблизи водных объектов и оказания туристических услуг.