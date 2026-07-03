Дело возбудили после пропажи ребенка и двоих мужчин при сплаве в Приангарье

Уголовное дело возбудили после пропажи трех человек при сплаве в Приангарье Дело возбудили после пропажи ребенка и двоих мужчин при сплаве в Приангарье

Москва3 июл Вести.В Иркутской области возбуждено уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребенка и двух мужчин во время сплава по реке Иркут. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, днем 3 июля во время привала зарегистрированной тургруппы, которая совершала сплав на надувных лодках по реке Иркут, четырехлетний ребенок зашел в воду, после чего его унесло течением.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) сказано в сообщении

В региональной прокуратуре уточнили, что двоих мужчин, пытавшихся ему помочь, также унесло течением.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели произошедшего, проводятся поисковые мероприятия. Уже установлен индивидуальный предприниматель, организовавший сплав.