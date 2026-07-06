В сплаве по Иркуту, где пропали 3 человека, участвовали 172 туриста

В СК рассказали о нарушениях при организации фатального сплава по Иркуту В сплаве по Иркуту, где пропали 3 человека, участвовали 172 туриста

Москва6 июл Вести.В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области привели некоторые подробности трагического инцидента, произошедшего во время сплава по реке Иркут.

Как сообщили в ведомстве, в сплаве на рафтах, организованном в минувшую пятницу, 3 июля, индивидуальным предпринимателем, участвовали 172 человека.

Отмечается, что в состав группы входили дети-инвалиды.

Установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности. На такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет говорится в заявлении СК, опубликованном в MAX

Во время остановки на острове четырехлетний ребенок снял жилет и оказался в воде. На помощь ему бросились мужчины 40 и 45 лет. Все трое до сих пор не обнаружены.

В Следкоме подчеркнули, что во время прохождения туристического маршрута инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности. В нарушение этих требований и иных правил, с целью извлечения прибыли, была оказана услуга, не отвечавшая требованиям безопасности.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Было возбуждено уголовное дело и задержан 41-летний бизнесмен. Ему предъявили обвинение, а впоследствии суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий.