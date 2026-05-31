Глава СК запросил доклад по делу о перевернувшейся лодке в Иркутске

Москва31 мая Вести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте Алексею Александрову представить отчет о ходе расследования инцидента на Ангаре в Иркутской области. Об этом сообщил Следком РФ на платформе MAX.

По данным следствия, 31 мая на реке Ангаре в Иркутске лодка с подвесным мотором во время движения наехала на препятствие и перевернулась. Четыре человека оказались в воде без спасательных жилетов. В результате один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки пока не установлено, двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь – угрозы их жизни нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося. Ситуацию также взяла под контроль Байкало-Ангарская транспортная прокуратура - по факту происшествия организована проверка.