К расследованию аварии катера на Москве-реке подключилась прокуратура

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства ЧП с катером на Москве-реке К расследованию аварии катера на Москве-реке подключилась прокуратура

Москва3 мая Вести.Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на Москве-реке, где вечером 3 мая опрокинулся катер с пассажирами, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Когда произошло ЧП, катер находился в районе Красногорска. Он перевернулся, и люди выпали за борт.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования отмечается в публикации

По данным ряда СМИ, на катере было 12 человек. Помощь медиков никому не потребовалась, только двух детей 2 и 4 лет отвезли в больницу для дальнейшего обследования.

По предварительным данным, маломерное судно наехало на резиновую лодку, после чего и перевернулось.