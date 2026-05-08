СК предъявил обвинение фигурантам по делу о ЧП с катером на Москве-реке Предъявлено обвинение фигурантам дела об опрокидывании катера на Москве-реке

Москва8 мая Вести.Следственный комитет предъявил обвинение владельцу и сотруднику пункта проката на Москве-реке по делу об опрокидывании катера, на борту которого находились 10 человек, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, предприниматель организовал пункт проката маломерных судов в подмосковном Красногорске и в сезон навигации сдавал в аренду суда для отдыха на Москва-реке. При этом он нанял сотрудника, который не обладал необходимыми знаниями в области безопасности на водном транспорте.

В результате 3 мая 2026 года данный работник в вечернее время предоставил в аренду местному жителю моторную лодку и допустил ее выход на воду под управлением арендатора с 10 пассажирами на борту, включая семь малолетних детей... Судоводитель, не справившись с управлением, допустил переворачивание моторной лодки. Все пассажиры оказались в воде сказано в сообщении

Отмечается, что услуга не отвечала требованиям безопасности: была нарушена пассажировместимость судна и отсутствовали спасательные жилеты в достаточном количестве.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд избрал владельцу сервиса проката меру пресечения в виде запрета определенных действий. Работник проката задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.