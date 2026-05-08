Сотрудника пункта проката лодок в Красногорске отправили в СИЗО Суд арестовал фигуранта дела об опрокидывании лодки с людьми в Подмосковье

Москва8 мая Вести.Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу сотрудника пункта проката лодок в Красногорске в рамках расследования уголовного дела об опрокидывании катера с людьми. Об этом сообщили в Московской межрайонной транспортной прокуратуре.

По данным следствия, вечером 3 мая катер с 10 пассажирами перевернулся на Москве-реке, в результате чего люди выпали за борт.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий владельцу станции проката.

СК предъявил обоим фигурантам обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.