Москва8 маяВести.Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу сотрудника пункта проката лодок в Красногорске в рамках расследования уголовного дела об опрокидывании катера с людьми. Об этом сообщили в Московской межрайонной транспортной прокуратуре.
По данным следствия, вечером 3 мая катер с 10 пассажирами перевернулся на Москве-реке, в результате чего люди выпали за борт.
Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий владельцу станции проката.
СК предъявил обоим фигурантам обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.