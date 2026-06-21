СК начал проверку ЧП с катером на Москве-реке Следователи проверяют обстоятельства ЧП с катером на Москве-реке

Москва21 июн Вести.Столичный следственный отдел на транспорте начал проверку обстоятельств инцидента с катером на Москве-реке. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве пояснили, что речь идет о ЧП с катером в районе микрорайона Старбеево города Химки, в результате которого 4 пассажира оказались в воде. Согласно предварительным данным, которые приводит СК, жертв в результате инцидента нет.

По данному факту проводится проверка по статье 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в Москве-реке ушел под воду прогулочный катер, на котором были четверо пьяных граждан. Согласно данным источников, компания взяла судно в аренду. Оказавшиеся в воде люди были спасены.