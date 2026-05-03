Москва3 маяВести.Двоих малолетних детей, 2 и 4 лет, доставили в больницу после опрокидывания катера на Москве-реке, сообщает Telegram-канал SHOT.
На катере было 12 человек: пять взрослых и семь детей. Взрослые после осмотра медиков от госпитализации отказались, еще пятерых детей отпустили.
Самых маленьких отвезли в Детскую больницу имени Сперанского для дальнейшего обследования.
Предварительно, судно наехало на еще одну резиновую лодку, после чего перевернулосьпишет SHOT
Авария произошла неподалеку от Красногорска.