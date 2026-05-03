После аварии катера на Москве-реке госпитализированы двое маленьких детей

Двое детей попали в больницу после неудачной прогулки на катере по Москве-реке После аварии катера на Москве-реке госпитализированы двое маленьких детей

Москва3 мая Вести.Двоих малолетних детей, 2 и 4 лет, доставили в больницу после опрокидывания катера на Москве-реке, сообщает Telegram-канал SHOT.

На катере было 12 человек: пять взрослых и семь детей. Взрослые после осмотра медиков от госпитализации отказались, еще пятерых детей отпустили.

Самых маленьких отвезли в Детскую больницу имени Сперанского для дальнейшего обследования.

Предварительно, судно наехало на еще одну резиновую лодку, после чего перевернулось пишет SHOT

Авария произошла неподалеку от Красногорска.