Москва4 маяВести.Следственные органы Западного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия с маломерным судном на Москве-реке. Об этом ведомство сообщает в MAX.
3 мая моторная лодка с пассажирами, в числе которых были дети, перевернулась в районе Красногорска.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожаетговорится в сообщении
Руководитель Западного МСУТ СК России Виталий Саксин доложит о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах главе ведомства.