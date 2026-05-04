По факту опрокидывания лодки с пассажирами на Москве-реке возбуждено дело

СК: возбуждено дело после опрокидывания на Москве-реке лодки с пассажирами По факту опрокидывания лодки с пассажирами на Москве-реке возбуждено дело

Москва4 мая Вести.Следственные органы Западного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия с маломерным судном на Москве-реке. Об этом ведомство сообщает в MAX.

3 мая моторная лодка с пассажирами, в числе которых были дети, перевернулась в районе Красногорска.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает говорится в сообщении

Руководитель Западного МСУТ СК России Виталий Саксин доложит о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах главе ведомства.