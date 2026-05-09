Москва9 мая Вести.Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу организатора речной прогулки, в результате которого перевернулась моторная лодка с пассажирами на Москве-реке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля 2026 года гражданину Таджикистана Кабирову Мехробиддину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) сообщили в пресс-службе

По версии следствия, Кабиров, работавший поваром у владельца лодки Богдана Вороновского, вступил с ним в предварительный сговор и организовал прогулку по акватории реки. В результате лодка перевернулась, и все находившиеся на борту пассажиры, включая несовершеннолетних детей, оказались в воде. Владельцу судна избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи установили, что пассажировместимость лодки была превышена, а спасательные жилеты отсутствовали в достаточном количестве.

Инцидент произошел вечером 3 мая в акватории Москвы-реки у Красногорска. Управлявший лодкой мужчина не вошел в поворот, и лодка опрокинулась. На борту находились 10 человек, из которых семеро — несовершеннолетние. В результате все пассажиры выпали в воду.