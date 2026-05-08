Москва8 маяВести.Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения подозреваемому по делу о перевернувшейся на Москве-реке лодке с пассажирами, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Инцидент произошел 3 мая в районе Красногорска. Моторная лодка с пассажирами, в числе которых были дети, перевернулась, в результате все люди оказались в воде.
Дорогомиловский районный суд … избрал меру пресечения в виде запрета определенных действийуказывается в сообщении
Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он не справился с управлением лодкой.