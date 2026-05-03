По факту инцидента с катером на Москве-реке организована проверка

Прокуратура начала проверку после того, как катер перевернулся на Москве-реке По факту инцидента с катером на Москве-реке организована проверка

Москва3 мая Вести.По факту происшествия с катером на Москве-реке организована проверка. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером воскресенья, 3 мая. Маломерное судно с пассажирами перевернулось в районе Красногорска, из-за чего люди выпали за борт.

По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования говорится в сообщении

Ранее стало известно, что на борту катера находились 12 человек, среди них семь детей. Все они спаслись, так как были в жилетах.