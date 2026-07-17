Владельцы проката в Красногорске пойдут под суд из‑за аварии с лодкой

В Красногорске будут судить владельцев проката после ЧП с моторной лодкой Владельцы проката в Красногорске пойдут под суд из‑за аварии с лодкой

Москва17 июл Вести.В Красногорске будут судить владельца и сотрудника пункта проката лодок, по вине которых в мае 2026 года перевернулась моторная лодка, на которой находилось 10 человек, в том числе семеро детей, сообщает Западное МСУТ СК России.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в сообщении

По данным следствия, предприниматель нанял работника, который плохо разбирался в правилах безопасности на воде. 3 мая 2026 года этот сотрудник разрешил выйти на воду моторной лодке, хотя нарушил сразу несколько правил: в лодку, рассчитанную всего на четверых, посадили 10 человек (среди них — семеро детей), а спасательных жилетов не хватило на всех.

Во время поездки лодка столкнулась с волной, судоводитель не справился с управлением — судно перевернулось, и все пассажиры оказались в воде. К счастью, людей быстро спасли, трагедии удалось избежать.

Сейчас пункт проката лодок не работает. Следствие собрало все нужные доказательства, и дело передали в суд.

Ранее сообщалось, что после опрокидывания на Москве-реке лодки с пассажирами возбуждено уголовное дело.