Москва19 маяВести.СК возбудил уголовное дело по факту опрокидывания аэролодки на Байкале в Бурятии, в результате чего погибли пять человек, включая судоводителя, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, днем 19 мая в Прибайкальском районе во время поездки опрокинулось судно на воздушной подушке. Все находившиеся на борту люди оказались в воде.
Местонахождение, по предварительным данным, 5 лиц, в том числе судоводителя, до настоящего времени не установлено, проводятся поисково-спасательные работыговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.
По данным МЧС, на борту аэролодки находились 18 человек, 13 из которых самостоятельно выбрались на берег. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги.