Глава Бурятии пообещал жесткие меры по контролю за услугами для туристов

Москва19 мая Вести.Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал принять жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам на территории республики. Такое заявление он сделал после трагедии на Байкале, где в результате опрокидывания аэролодки погибли пять человек.

Он отметил, что поручил министру здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Поручил зампреду Сухорукову В.В. по линии общественной безопасности обеспечить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по проверке всех туристических объектов по вопросам организации безопасности сказал Цыденов

Кроме того, заместителю председателя правительства республики Ивану Альхееву поручено проверить организацию туристских услуг на соответствие законным требованиям.

Днем 19 мая на Байкале в районе скалы Черепаха опрокинулась аэролодка, на борту которой находились 18 человек. Спасены 13 туристов, одной женщине потребовалась госпитализация, погибли пятеро, включая судоводителя.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.