Baza: закончившийся гибелью пяти человек тур на Байкал стоил 65 тысяч рублей

Москва19 мая Вести.Туристическая поездка на Байкал в Бурятию, где в результате опрокидывания судна на воздушной подушке погибли пять человек, стоила 65 тысяч рублей, организацией тура занималась турфирма из подмосковного Ступина. Об этом пишет Baza.

По информации Telegram-канала, тургруппа состояла из 14 человек. 19 мая они должны были вернуться в Москву.

Программа для 14 человек начиналась в Улан-Удэ и должна была включать поездки в Китай и Монголию – стоило это 65 тысяч рублей. Отдельным пунктом были поездки по Байкалу на аэролодке "Север-750" за дополнительную плату в 5 тысяч рублей говорится в публикации

Трагедия произошла 19 мая на Байкале в районе скалы Черепаха. По последним данным, в результате инцидента погибли пятеро, в том числе судоводитель. 13 пассажиров, включая 14-лет него подростка, смогли самостоятельно покинуть судно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.