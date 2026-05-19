На Байкале пассажиры перевернувшегося катера были без спасательных жилетов

Москва19 мая Вести.Спасательных жилетов на пассажирах аэролодки, которая перевернулась на Байкале, не было. Об этом рассказал главный государственный инспектор ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.

Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты приводит его слова пресс-служба МЧС

В момент крушения погода была ясной, безветренной. Волн на Байкале также не зафиксировали.

Трагедия произошла в Прибайкальском районе Бурятии. Аэролодка "Север-750", на борту которой было 18 человек, опрокинулась. Пятеро погибли. Одну женщину госпитализировали с травмой ноги. ЧП произошло в 20-30 метрах от берега. В данном месте глубина составляет 4-5 метров.

Возбуждено уголовное дело.