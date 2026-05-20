Судоводитель и владелец судна задержаны в Бурятии после гибели пяти туристов

Москва20 мая Вести.В Республике Бурятия были задержаны судоводитель и владелец судна, чьи действия привели к гибели пяти туристов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на озере Байкал 19 мая 2026 года. Во вторник перевернулась аэролодка и в воде оказались 17 туристов. Вместимость судна рассчитана на 12 человек, в результате чего пятеро погибли, а остальным была оказана медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны судоводитель и владелец судна сказано в материале

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ. Они признали свою вину. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается.