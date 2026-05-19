МЧС: после опрокидывания аэролодки на Байкале спасены 10 человек, четверых ищут

Москва19 мая Вести.На борту перевернувшейся на Байкале в Бурятии аэролодки "Север-750" находились 14 человек, 10 из них спасены. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел в районе скалы Черепаха в 30 метрах от берега.

"Аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются говорится в сообщении

Судно уже подтянули к берегу. На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и 11 единиц техники, в ближайшее время сюда прибудет дополнительная группа водолазов.