Москва31 маяВести.В Иркутске в акватории реки Ангара перевернулась рафтинговая лодка. В результате один человек погиб. Ребенок, также находившийся в лодке, пропал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На данный момент ведутся поиски ребенка, его могло унести течением.
Троих взрослых очевидцы сумели вытащить из воды, одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно. Сейчас продолжаются поиски ребенка, который был в той же лодкеотмечается в сообщении
В момент сплава все пассажиры в лодке были без спасательных жилетов.