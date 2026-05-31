В Иркутске перевернулась рафтинговая лодка, один человек погиб, ребенок пропал SHOT: при опрокидывании лодки с ребенком в Иркутске один человек погиб

Москва31 мая Вести.В Иркутске в акватории реки Ангара перевернулась рафтинговая лодка. В результате один человек погиб. Ребенок, также находившийся в лодке, пропал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент ведутся поиски ребенка, его могло унести течением.

Троих взрослых очевидцы сумели вытащить из воды, одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно. Сейчас продолжаются поиски ребенка, который был в той же лодке отмечается в сообщении

В момент сплава все пассажиры в лодке были без спасательных жилетов.