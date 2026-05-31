В Иркутской области завели дело после опрокидывания лодки на Ангаре

Москва31 мая Вести.В Иркутской области возбуждено уголовное дело после гибели пассажира рафтинговой лодки при опрокидывании на Ангаре. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Лодка с подвесным мотором двигались по Ангаре в сторону Поповского острова в Иркутске. На ее борту находились три пассажира.

В ходе движения лодка наехала на препятствие, в результате чего перевернулась, четыре человека оказались в воде без спасательных жилетов сказано в сообщении

В результате судно затонуло, один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки не установлено. Ранее сообщалось, что ее могло унести течением.

Судоводителю и еще одному пассажиру оказало помощь проходящее мимо судно.

Следователем Иркутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.