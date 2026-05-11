СК устанавливает обстоятельства инцидента с затонувшим судном в Томской области

Маломерное судно с пассажирами затонуло в Томской области

Москва11 мая Вести.Следователи выясняют обстоятельства произошедшего на реке Назинская в Томской области, где затонуло маломерное судно с пассажирами, сообщается в MAX-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что 7 мая во время движения по реке Назинская в районе села Назинское в Александровском районе затонуло маломерное судно с четырьмя пассажирами.

Судоводителю удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем. Местонахождение трех пассажиров в настоящее время не установлено отмечается в сообщении

Проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.