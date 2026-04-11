Москва11 апрВести.Двое мужчин утонули в водоемах в Ростовской области, устанавливаются личности погибших. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
В Багаевском районе в реке Дон рыбаки заметили тело. Погибшего мужчину извлекли из воды водолазы поисково-спасательной службыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Второй мужчина утонул в реке Северский Донец в районе хутора Перебойный. Тело погибшего в камышах у берега обнаружили рыбаки.
В обоих случаях устанавливаются личности, а также обстоятельства произошедшего.