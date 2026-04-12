Рыбак утонул в реке Холова в Новгородской области, СК проводит проверку

Москва12 апр Вести.В Новгородской области мужчина утонул во время рыбалки на реке Холова, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла вечером 10 апреля, в пятницу, в поселке Крестцы. Следственные органы проводят проверку.

Мужчина направился на рыбалку. Спустя несколько часов родственники обнаружили на берегу его личные вещи, а впоследствии погибший был найден ниже по течению реки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружили, для выяснения деталей назначена соответствующая экспертиза.