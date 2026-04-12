Москва12 апрВести.В Новгородской области мужчина утонул во время рыбалки на реке Холова, сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла вечером 10 апреля, в пятницу, в поселке Крестцы. Следственные органы проводят проверку.
Мужчина направился на рыбалку. Спустя несколько часов родственники обнаружили на берегу его личные вещи, а впоследствии погибший был найден ниже по течению рекиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружили, для выяснения деталей назначена соответствующая экспертиза.