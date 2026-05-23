Москва23 маяВести.В Псковской области мужчина утонул в пруду. Следственные органы начали проверку всех обстоятельств случившегося. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в Островском районе.
По полученной следствием информации, тело мужчины с признаками утопления было обнаружено в пруду возле строения бани знакомым мужчиныговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что следов криминальной смерти на теле погибшего не выявлено. Точную причину установит экспертиза.