Москва15 июнВести.В Куньинском районе Псковской области проверяют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в озере Жижица возле деревни Подозерье — есть признаки того, что она утонула, сообщает СУ СК России по Псковской области.
По данным следствия, накануне женщина приехала отдохнуть к озеру и пошла купаться.
Тело пострадавшей с признаками утопления было обнаружено в акватории озера с признаками утопления. В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявленоговорится в сообщении
Сейчас специалисты выясняют все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.