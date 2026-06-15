СК проверяет гибель женщины в озере под Псковом

В Псковской области проверяют обстоятельства гибели женщины в озере СК проверяет гибель женщины в озере под Псковом

Москва15 июн Вести.В Куньинском районе Псковской области проверяют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в озере Жижица возле деревни Подозерье — есть признаки того, что она утонула, сообщает СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, накануне женщина приехала отдохнуть к озеру и пошла купаться.

Тело пострадавшей с признаками утопления было обнаружено в акватории озера с признаками утопления. В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено говорится в сообщении

Сейчас специалисты выясняют все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.