Москва23 июлВести.В Курганской области 13-летняя девочка утонула во время купания в озере. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
По предварительной информации, 17 июля две школьницы, не предупредив взрослых, отправились купаться на озеро Поповское вблизи деревни Лесное в Каргапольском округе. Одна из сверстниц заплыла на глубину и начала тонуть. Выбраться из воды ей не удалось.
Специалисты МЧС подчеркнули, купаться здесь запрещено и опасно.
Данное место является несанкционированным для купания, там не осуществляется дежурство спасателей, которые смогли бы оказать своевременную помощь в случае происшествия. Неизвестен рельеф дна, могут быть резкие перепады глубины, водовороты и сильное течениеотметила пресс-служба МЧС Курганской области в МАХ
Поиски завершились в минувшие выходные, тело подростка извлекли водолазы.