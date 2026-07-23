13-летняя девочка заплыла на глубину и утонула в Курганской области

В Курганской области 13-летняя девочка утонула во время купания в озере 13-летняя девочка заплыла на глубину и утонула в Курганской области

Москва23 июл Вести.В Курганской области 13-летняя девочка утонула во время купания в озере. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

По предварительной информации, 17 июля две школьницы, не предупредив взрослых, отправились купаться на озеро Поповское вблизи деревни Лесное в Каргапольском округе. Одна из сверстниц заплыла на глубину и начала тонуть. Выбраться из воды ей не удалось.

Специалисты МЧС подчеркнули, купаться здесь запрещено и опасно.

Данное место является несанкционированным для купания, там не осуществляется дежурство спасателей, которые смогли бы оказать своевременную помощь в случае происшествия. Неизвестен рельеф дна, могут быть резкие перепады глубины, водовороты и сильное течение отметила пресс-служба МЧС Курганской области в МАХ

Поиски завершились в минувшие выходные, тело подростка извлекли водолазы.