В Курганской области спасатели ищут тело 16-летней утонувшей девушки В Курганской области ищут 16-летнюю девушку, утонувшую в реке Исеть

Москва22 июл Вести.В городе Катайске Курганской области продолжаются поиски 16-летней девушки, которая, по предварительным данным, утонула во время купания в реке Исеть. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Приступили к проведению поисковых работ в г. Катайске, где, по предварительной информации, при купании в р. Исеть в несанкционированном месте утонула несовершеннолетняя говорится в публикации

По словам очевидцев, течение подхватило и унесло несовершеннолетнюю.

Поисковые мероприятия стартовали 11 июля. Спасатели вместе со следователями-криминалистами обследуют водную поверхность и береговую зону, используя квадрокоптеры. К поискам подключились также полицейские, пожарные, водолазы и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.

В МЧС предупреждают: купание в местах, где нет оборудованного пляжа и дежурства спасателей, крайне опасно - дно и берег там могут быть непредсказуемыми. Особенно рискованно, если дети находятся у воды без контроля взрослых.