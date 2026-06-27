На Ставрополье третий день ищут пропавшую на реке Подкумок девочку

Поиски девочки, которую унесла река на Ставрополье, продолжаются третий день На Ставрополье третий день ищут пропавшую на реке Подкумок девочку

Москва27 июн Вести.Девочку, предположительно утонувшую в реке Подкумок в Ставропольском крае, ищут уже третий день, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели и волонтеры уже обследовали левый берег Подкумка в районе Пятигорска, станицы Константиновской и в районе поселков Горячеводский и Свободы.

Общая протяженность осмотренных участков на данный момент составляет 16 640 метров сказано в сообщении

Провести водолазные работы в русле реки пока не удается из-за сильного течения и подъема уровня воды, вызванного обильными осадками.

Ситуация остается на особом контроле регионального главка МЧС. В поисках участвуют 13 человек и 5 единиц техники.