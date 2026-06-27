Москва27 июнВести.Девочку, предположительно утонувшую в реке Подкумок в Ставропольском крае, ищут уже третий день, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Спасатели и волонтеры уже обследовали левый берег Подкумка в районе Пятигорска, станицы Константиновской и в районе поселков Горячеводский и Свободы.
Общая протяженность осмотренных участков на данный момент составляет 16 640 метровсказано в сообщении
Провести водолазные работы в русле реки пока не удается из-за сильного течения и подъема уровня воды, вызванного обильными осадками.
Ситуация остается на особом контроле регионального главка МЧС. В поисках участвуют 13 человек и 5 единиц техники.