Пропавшую в Подмосковье девочку не могут найти третьи сутки SHOT: сотни человек третьи сутки ищут бесследно пропавшую девочку в Подмосковье

Москва22 июл Вести.Почти трое суток сотни человек ищут бесследно пропавшую девочку в Московской области. Уже обследовано больше ста километров, пишет SHOT.

Полицейские, кинологи и волонтеры ведут поиски круглосуточно.

По данным издания, 19 июля 13-летняя Василиса сказала родственникам, что потеряла на улице кольцо и пошла его искать.

Девочка должна была сразу вернуться домой в СНТ "Биоприбор" недалеко от города Пущино, но после этого бесследно исчезла говорится в публикации

Ее мама тем же вечером обратилась в полицию, уже к утру 20 июля ребенка искали сотни волонтеров, кинологи и местные жители.

По одной из версий, собака взяла след девочки и привела к дороге. Там же обнаружили следы остановки автомобиля, но точной информации об этом нет, отмечает издание.