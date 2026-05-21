СК показал кадры с места поиска пропавшей в Тульской области девочки

Москва21 мая Вести.Следственный комитет опубликовал в своем канале MAX видео с места поисков пропавшей 20 мая в Тульской области трехлетней Вероники Воробьевой. Ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.

На кадрах запечатлена работа поисковых групп, которая ведется круглосуточно в том числе с использованием квадрокоптеров. Также СК показал обнаруженный у водоема беговел, на котором каталась девочка. Кроме того, следователи осмотрели дом, в котором проживает семья пропавшего ребенка.

В Тульской области в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи совместно с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами проводят поисковые мероприятия сказано в сообщении

Трехлетняя Вероника Воробьева пропала 20 мая во время прогулки в поселке Дубна. Она каталась на беговеле возле дома, а когда мать отвлеклась, ребенок пропал. Беговел нашли в низине лесной реки в нескольких километрах от дома.