Девочку, пропавшую в Тульской области, нашли живой Пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой

Москва21 мая Вести.Трехлетняя Вероника Воробьева, которая пропала 20 мая во время прогулки в поселке Дубна Тульской области, найдена живой. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее стало известно, что ребенок накануне днем гулял возле дома с беговелом. Когда мать отвлеклась, девочка пропала.

Ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает сказано в сообщении

В СК было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. Поисковая операция, в том числе с использованием квадрокоптеров, продолжалась всю ночь. Следователи также осмотрели дом, где живет девочка.