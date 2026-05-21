Трехлетнюю девочку, которая пропала в Тульской области, направили в больницу

Найденную в Тульской области девочку направили в больницу Трехлетнюю девочку, которая пропала в Тульской области, направили в больницу

Москва21 мая Вести.Трехлетнюю Веронику Воробьеву, пропавшую 20 мая во время прогулки в поселке Дубна Тульской области, направили в больницу для оказания медпомощи. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Ребенка нашла пешая поисковая группа, в которую входили доброволец из столичного региона и двое местных жителей.

Поисковая группа оперативно эвакуировала девочку, передала ее сотрудникам полиции, после чего Вероника была направлена в больницу для оказания медицинской помощи сказано в сообщении поисковиков

О пропаже ребенка стало известно 20 мая – девочка гуляла возле дома в поселке, а потом пропала. Были организованы поиски, которые не прекращались ночью. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка.