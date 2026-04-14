Москва14 апрВести.В Самарской области пропал без вести ребенок – трехлетняя девочка. Об этом сообщило управление СК РФ по региону в MAX.
По данным ведомства, в понедельник 13 апреля она вышла на прогулку со старшими детьми и не вернулась домой.
Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки в Исаклинском районе Самарской областиговорится в сообщении
Сотрудники СК пытаются установить местонахождение ребенка. Следователи-криминалисты работают на месте происшествия.