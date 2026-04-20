Москва20 апрВести.В Самарской области полиция разыскала пропавшую 11-летнюю девочку. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области в MAX.
Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалосьговорится в сообщении
Ребенка передали законному представителю. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции. Правоохранители поблагодарили за помощь всех, кто присоединился к поискам девочки.
Ранее сообщалось, что ученица 5 класса в 06.40 ушла из дома, расположенного в мкр Крутые Ключи Красноглинского района, в школу и пропала.