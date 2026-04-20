Москва20 апр Вести.В Самаре сотрудники полиции разыскивают пятиклассницу. Как сообщает в MAX ГУ МВД по Самарской области, Яна Зубкова 2014 года рождения в 06.40 ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи Красноглинского района. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Розыском несовершеннолетней занимаются участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, инспекторы ГАИ.

Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам говорится в сообщении

На вид девочке 13-14 лет, она среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Школьница одета в черную куртку, синие джинсы, бежевые кроссовки. При себе у нее рюкзак черного цвета с розовыми вставками и висящими игрушками "Лабуба" розового и белого цвета.

Любую информацию о местонахождении несовершеннолетней можно сообщить по телефонам 8 (846) 921-76-40 или 112, 102 либо по дежурному телефону 8(999)701-02-33.