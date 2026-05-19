В Самарской области пропал 12-летний школьник, полиция ведет его розыск Полиция Самарской области разыскивает пропавшего без вести шестиклассника

Москва19 мая Вести.В Красноглинском районе Самары пропал несовершеннолетний ребенок. Он вышел из дома в школу, но до учебного заведения так и не дошел, сообщает региональное МВД России.

Отмечается, что пропавшему 12 лет. О его пропаже было заявлено в полицию 18 мая.

Полицейскими разыскивается без вести пропавший Станислав Терешин, 2014 года рождения написано в канале ведомства в MAX

В настоящее время его местонахождение неизвестно. К поискам привлечены участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Мальчик плотного телосложения, его рост – 150-155 см, короткие светло-русые волосы. Одет был в свитер с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки.