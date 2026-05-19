Москва19 маяВести.В Красноглинском районе Самары пропал несовершеннолетний ребенок. Он вышел из дома в школу, но до учебного заведения так и не дошел, сообщает региональное МВД России.
Отмечается, что пропавшему 12 лет. О его пропаже было заявлено в полицию 18 мая.
Полицейскими разыскивается без вести пропавший Станислав Терешин, 2014 года рождениянаписано в канале ведомства в MAX
В настоящее время его местонахождение неизвестно. К поискам привлечены участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.
Мальчик плотного телосложения, его рост – 150-155 см, короткие светло-русые волосы. Одет был в свитер с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки.