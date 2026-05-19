Шестиклассник пропал по дороге в школу в Самаре В Самаре ищут пропавшего без вести шестиклассника

Москва19 мая Вести.В Самарской области полицейские и волонтеры ведут поиски 12-летнего Станислава Терешина, который 18 мая ушел в школу и пропал без вести. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Мальчик вышел 18 мая в 14.00 (13.00 мск) из дома в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары, но до школы не дошел. Его местонахождение до сих пор не известно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы говорится в сообщении

На вид ребенку 12 лет, плотного телосложения, рост 150-155 сантиметров, волосы короткие светло-русого цвета. Он был одет в свитер с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.